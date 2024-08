La qualification historique de la Géorgie pour l’Euro 2024

Le championnat d’Europe de football est un événement qui attire l’attention de millions de fans. Naturellement, une agence de paris fiable disposant d’un support client 24/7 couvre tous les matchs de ce niveau. C’est une bonne occasion de convertir vos connaissances en gains réels.

Le championnat d’Europe réunit les équipes les plus fortes du continent. Il s’agit de 24 équipes nationales qui se battent pour accéder au tournoi lors de matches de qualification. En 2024, pour la première fois de son histoire, l’équipe nationale de Géorgie a réussi à décrocher un billet pour le forum continental.

Lors du match décisif dans la lutte pour la qualification à l’Euro, les Géorgiens ont affronté l’équipe nationale grecque. Il s’agit d’une équipe beaucoup plus habile. Il n’est donc pas surprenant que les Grecs aient été considérés comme les favoris du duel. D’ailleurs, vous pouvez parier sur les matchs de l’équipe nationale dans la société, où le support client est disponible 24/7.

Le match décisif a été intéressant et tendu. Le temps principal et les prolongations se sont terminés sur le score de 0:0. Et les Géorgiens n’ont gagné qu’aux tirs au but – 4:2.

C’est un exploit historique pour une équipe d’un petit pays. Il n’y a pas si longtemps, les Géorgiens ne pouvaient pas rêver d’atteindre l’Euro, mais aujourd’hui, c’est une réalité pour eux. Lors du tournoi lui-même, l’équipe a atteint les ⅛ de finale.

Qu’est-ce qui a permis à l’équipe d’établir un record historique ?

L’équipe nationale géorgienne ne fait pas souvent plaisir à ses supporters en remportant de grandes victoires. Mais il lui arrive aussi de réaliser de grandes performances. Il est facile de la suivre aujourd’hui encore dans une boutique de paris de confiance. Et le téléchargement rapide et sécurisé de son application vous permettra de parier dans un format plus pratique.

Pour en revenir à l’équipe nationale de Géorgie et à son exploit historique, on peut noter qu’il a été possible grâce à :

L’alchimie entre les joueurs. Il y avait une grande compréhension entre les joueurs sur le terrain. La motivation. Pour la majorité des joueurs, la participation à l’Euro est le principal accomplissement de leur carrière. Les performances des leaders. Khvicha Kvaratskhelia, Giorgi Mamardashvili et beaucoup d’autres joueurs ont fait un grand match.

Les Géorgiens ont donc mérité de se retrouver à l’Euro. Il est facile de les suivre encore aujourd’hui sur 1xBet. Le téléchargement rapide et le programme 100 % fiable et sécurisé vous permettront de voir le monde